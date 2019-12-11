Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı, yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Antalya'da emlak işleriyle uğraşan bir iş adamı, sokak ortasında 2 bodyguardın kafasına sert bir cisimle vurması sonucu kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Bodyguardların saldırısına uğrayan iş adamı, yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Antalya'da emlak işleriyle uğraşan bir iş adamı, sokak ortasında 2 bodyguardın kafasına sert bir cisimle vurması sonucu kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.


Olay, 6 Aralık Cuma günü Yeşilbahçe Mahallesi 1450. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Demir (49) ile Erkan K. arasında alacak daha önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yine iddiaya göre Erkan K., bir eğlence merkezinde bodyguardlık yapan Ahmet K. ve Yusuf B. ile Tevfik Demir'i darp etmek için anlaştı. Olay günü evinden çıkan Tevfik Köse, tam arabasına bineceği sırada arkasından yaklaşan Ahmet K. ile Yusuf B.'nin saldırısına uğradı. Başına sert bir cisimle vurulan Demir, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'i özel bir hastaneye kaldırdı.


Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.


Saldırının ardından zanlılarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ahmet K., Yusuf B. ve Erkan K.'yi gözaltına aldı. 3 zanlı emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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