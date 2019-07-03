BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor
1 saat önce
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit'in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık Merkez Bankası
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:54 Kaynak: DHA
(BoE) Başkanı Mark Carney
, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit'in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.
Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık'ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.
Birleşik Krallık'ta iş yatırımlarının referandumdan bu yana azaldığı konusunda uayrıda bulundu ve ülkenin ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında gerçekleştiğine işaret etti
Carney BoE'ın Para Plitikası Komitesi'nin kısa vadeli tepkilere hazırlık yaptığını ve Ağustos ayında Brexit'in finans piyasaları ve sterlin üzerindeki olası etkileri ile küresel ticarette meydana gelecek belirsizliklerin detaylıca inceleneceğini duyurdu.
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