Son Dakika Haberleri: BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor

1 saat önce

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit'in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.

BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor, System.String[]
Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit'in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi.
Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık'ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.
Birleşik Krallık'ta iş yatırımlarının referandumdan bu yana azaldığı konusunda uayrıda bulundu ve ülkenin ekonomik büyümesinin potansiyelinin altında gerçekleştiğine işaret etti
Carney BoE'ın Para Plitikası Komitesi'nin kısa vadeli tepkilere hazırlık yaptığını ve Ağustos ayında Brexit'in finans piyasaları ve sterlin üzerindeki olası etkileri ile küresel ticarette meydana gelecek belirsizliklerin detaylıca inceleneceğini duyurdu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:54 Kaynak: DHA
birleşik krallık, merkez bankası, ticaret, brexit, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 10:18:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BoE/Carney: Ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit olasılığı artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]