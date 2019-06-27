Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi
8 dakika önce
FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:08
FAA, "Boeing 737
Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.
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