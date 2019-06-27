Son Dakika Haberleri: Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi
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Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi

8 dakika önce

FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi, System.String[]
FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:08 
faa, boeing 737, Ekonomi
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