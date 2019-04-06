Son Dakika Haberleri: Boeing, 737 MAX üretimini azaltıyor

Boeing, 737 MAX üretimini azaltıyor

27 dakika önce

ABD'li uçak üreticisi Boeing, yaşanan 2 kazanın ardından 737 MAX 8 tipi uçakların üretimini azaltma kararı aldı.

Boeing, 737 MAX üretimini azaltıyor, System.String[]
ABD'li uçak üreticisi Boeing, yaşanan 2 kazanın ardından 737 MAX 8 tipi uçakların üretimini azaltma kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:46 

Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Ekonomi
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