Boeing, 737 MAX üretimini azaltıyor
27 dakika önce
ABD'li uçak üreticisi Boeing, yaşanan 2 kazanın ardından 737 MAX 8 tipi uçakların üretimini azaltma kararı aldı.
ABD
'li uçak üreticisi Boeing
, yaşanan 2 kazanın ardından 737 MAX 8 tipi uçakların üretimini azaltma kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:46
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