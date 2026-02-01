Boeing 737 Tahran’a Acil İniş Yaptı

(ANKARA) – AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan uçağı, uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Ankara'ya acil iniş gerçekleştirdi.

VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, Kırşehir üzerinde seyrederken acil durum ilan etti. Kokpit ekibinin, acil durumu bildirmek amacıyla transponder kodunu 7700'e aldığı öğrenildi.

Uçak, güvenli şekilde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirildi. Rahatsızlanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak yeniden havalanarak Tahran'a uçuşunu sürdürdü.