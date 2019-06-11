Son Dakika Haberleri: Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor
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Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor

3 saat önce

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

Boeing şirketi iki aydır uçak siparişi almıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurdu.

Yerel medya, ABD merkezli ve dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing'in, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin sonucu oluşan 'Boeing 737 Max 8 krizi' ardından, 2 aydır yeni uçak siparişi almadıklarını duyurduğunu bildirdi.

Ayrıca, kazaların ardından Boeing şirketinin 737 Max 8 tipi uçak üretimine devam ettiği; ancak üretim sayısının azaldığı belirtildi. ABD basını, Boeing'in Mayıs ayı içerisinde 71 adet 737 Max 8 tipi uçağın siparişini iptal ettiğini duyurdu.

29 Ekim 2018'de Endonezya merkezli Lion hava yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesiyle 189 kişi hayatını kaybetmişti.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
Boeing 737, Boeing, Dünya
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