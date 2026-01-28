Boğaz Trafiği Normale Döndü

ARIZA GİDERİLDİ, BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı 'Maersk Utah' isimli konteyner gemisi, arızanın giderilmesinin ardından boğaz geçişine yeniden başladı. Gemiye boğazı geçişi sırasında römorkörler eşlik etti. Arızanın giderilmesinin ardından Çanakkale Boğaz trafiği de normale döndü.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
