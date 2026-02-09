Boğaziçi'nde Kulüp Odaları Boşaltıldı

(ANKARA)-CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci Kulüplerine ait odaların operasyonla boşaltılmasına ilişkin, "Boğaziçi yönetimi, kütüphanesizliği, yurt yetersizliğini, derslik eksikliğini çözmekle değil, Boğaziçi'nin hafızasını ve dayanışmasını dağıtmakla meşgul. Boğaziçi'ni bir kampüs olmaktan çıkarıp bir güvenlik alanına çevirmeye çalışıyor. Ama bilinsin, Boğaziçi polisle, bariyerle, gazla yönetilemez!" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te önceki gün Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu'nun Hamlin Hall binasındaki odalarının şafak operasyonuyla boşaltılmasının ardından öğrenciler bugün eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında bina önündeki barikatın kaldırılmasını isteyen öğrencilerle bölgeyi abluka altında tutan polis arasında arbede çıktı. Yaşananlara ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Üniversitede polisin ne işi var? Kayyum Rektör Naci İnci, birkaç gün önce yıllardır öğrencilerin emeğiyle var olan kulüp odalarını TOMA'larla, çevik kuvvetle boşalttı. Öğrenciler kendi üniversitelerine alınmadı; enstrümanlar, afişler, yılların hafızası polis gözetiminde taşındı. Bugün ise kulüp odalarına sahip çıkmak isteyen öğrenciler için kampüse yeniden çevik kuvvet sokuldu, biber gazıyla müdahale edildi. Boğaziçi yönetimi; kütüphanesizliği, yurt yetersizliğini, derslik eksikliğini çözmekle değil, Boğaziçi'nin hafızasını ve dayanışmasını dağıtmakla meşgul. Boğaziçi'ni bir kampüs olmaktan çıkarıp bir güvenlik alanına çevirmeye çalışıyor. Ama bilinsin: Boğaziçi polisle, bariyerle, gazla yönetilemez! Öğrencisini polis zoruyla susturmaya çalışan bir anlayışın adı yönetim olamaz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin iradesi teslim alınamaz!"