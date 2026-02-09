Boğaziçi\'nde Öğrenci Eylemi

Haber: Beril KALELİ

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te önceki gün Müzik Kulübü, Sualtı Sporları Kulübü, Güzel Sanatlar Kulübü ile Spor Kurulu'nun Hamlin Hall binasındaki odalarının şafak operasyonuyla boşaltılmasının ardından öğrenciler bugün eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında bina önündeki barikatın kaldırılmasını isteyen öğrencilerle bölgeyi abluka altında tutan polis arasında arbede çıktı, itiş kakış yaşandı. Yaşanan gerginlik öncesi Güney Meydan'da basın açıklaması gerçekleştiren öğrenciler, "Kampüste alınan her karar bizleri ilgilendirir; öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçilerinin onayından geçmeyen hiçbir karar uygulanamaz, kayyumluk bizlere bir şeyler dayatamaz" diyerek karara tepki gösterdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Boğaziçi, 7 Şubat günü kayyumluk tarafından OHAL'mişçesine kendi öğrencisinin üzerine kilitlendi; okuluna girmek isteyen öğrenciler içeriye alınmadı"

"Bugün 9 Şubat 2026. Kayyum Naci'nin kulüplerimizi zorla odalarından atıp şafak vakti çevik otobüsleri ve TOMA'larla fiilen işgal etmesi üzerine burada toplanmaktayız. Boğaziçi, 7 Şubat günü kayyumluk tarafından OHAL'mişçesine kendi öğrencisinin üzerine kilitlendi; okuluna girmek isteyen öğrenciler içeriye alınmadı. Düzenbaz Naci ise bununla kalmayıp en ufak bir direniş parıltısından ödü koptuğu için Güney Kampüs'ün önüne en az 7 otobüs çevik ve TOMA'lar sürdü, barikatlar taşıdı. Tüm bunları yapmasının sebebi, Saray Rejimi'nin kuklası olan Boğaziçi kayyumunun Boğaziçili öğrencilere alenen düşman olmasıdır."

Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nin sadece derse girip çıkılan bir yer olmasını istiyor. Biz öğrencilerin eğleneceği, sanat yapacağı, bilim yapacağı her yeri teker teker elimizden alıyor. Hocalarımızı kovarak aldığımız eğitime müdahale ediyor. Hepsinden öteye üniversite bileşenleri olarak bizlerin 'söz, yetki, karar' hakkını gasp ederek varlığını sürdürebiliyor. Şimdi de parasız üretim yaptığımız, yılların kültürüne sahip BÜMK ve GSK odalarımız soyulduğu için burada toplanarak; Saray Rejimi'nin planladığı gibi derse girip çıktığımız bir Boğaziçi değil, kampüsünde yaşadığımız, ürettiğimiz ve direndiğimiz bir Boğaziçi var edeceğimizi gösteriyoruz.

"Kayyum hocalarımızı okuldan atarak, kulüp odalarımızı yerlerinden ederek, kütüphanemizi yıkarak, okula otobüslerce çevik sokarak..."

Tek bir ağızdan söylüyoruz: Naci İnci rektörümüz değildir. Atandığından beri öğrencilerin nefretiyle yüz yüze olan Naci; hocalarımızı okuldan atarak, kulüp odalarımızı yerlerinden ederek, kütüphanemizi yıkarak, okula otobüslerce çevik sokarak, yurtlarımızı kapatarak beceriksizliğini daha da belli etmiştir. Kayyum Naci, tıpkı akıl hocaları gibi haklarımıza, geleceğimize ve özgürlüklerimize dönük saldırıların baş aktörü olmuştur! Ama bizler bunların hepsinin hesabını soracağız.

Boğaziçi öğrencilerinin talepleri nettir. BÜMK, GSK ve 2023'te Hamlin Hall'den zorla çıkarılan tüm kulüpler; Güney Kampüs'ün, sosyal hayatın ve Boğaziçi'nin kimliğini oluşturmaktadır. Bu odaların var olmadığı bir okul, okul değildir. Kulüp odalarımız ait oldukları yerlere geri getirilmelidir.

Kampüste alınan her karar bizleri ilgilendirir; öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçilerinin onayından geçmeyen hiçbir karar uygulanamaz, kayyumluk bizlere bir şeyler dayatamaz. Bu saldırılara yanıtı işgal kafe direnişimizde verdik, yine veririz. ve en önemlisi, Boğaziçi'nde zorbalara yer yoktur. Yalan söyleyerek, düzenbazlık yaparak, akıl hocalarının izinden gidip öğrenci düşmanı olarak okul yönetilmez. Kayyum Naci İnci de bu sebeplerle istifa etmelidir.

Bizler bu taleplerin etrafında birlik olduk; dayanışmamızı ve mücadelemizi de bunları alana kadar sürdüreceğiz. Hep bir ağızdan, daha önce de bağırdığımız gibi haykırıyoruz; zorbalar kalmaz, gider. ve gençlik zorbalığa geçit vermeyecek."

Kampüste öğrencilere çevik kuvvet engeli

Basın açıklamasının ardından öğrenciler Hamlin Hall binasına yürüdü. Öğrencilerin bina önüne gelmesiyle birlikte bina girişi önünde üniversite güvenliği tarafından barikat oluşturdu. Sonrasındaysa bina girişi önüne çevik kuvvet sevk edildi. "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Boğaziçi burada, kayyum nerede?", "Öğrencinin birliği kayyumları yenecek" sloganları atan öğrencilerin barikatın kaldırılmasını istemesi üzerine güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Bina önündeki barikatını genişleten polis öğrencileri bina girişinden uzaklaştırdı. Polis ise bina önündeki bekleyişini ilerleyen saatlerde de sürdürdü.

DEM Partililer de eyleme destek verdi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat ve Parti Meclisi üyesi Gonca Yangöz de katılarak destek verdi. DEM Parti İstanbul Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin engellenmesine ve ortak kullanım alanlarının işlevsizleştirilmesine karşı yükselen bu mücadele, üniversitelerin demokratik yapısını savunma mücadelesidir. Kayyum politikalarına karşı öğrencilerin iradesinin yanında olmaya, özgür ve özerk üniversiteler için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" denildi.