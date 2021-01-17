Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemediğini hatırlatarak, "Sezona mental ve fiziksel olarak çok iyi girmiştim. Umarım sakatlıktan sonra da o şekilde devam eder." dedi.

Furkan Korkmaz, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Her sporcu gibi kendisinin de iniş çıkışları olduğunu ve olacağını ifade eden Furkan Korkmaz, "Ufak bir sakatlık yaşadım. Çok ciddi olmasa da beni biraz kenarda tuttu. O zamana kadar yazı çok iyi geçirmiştim. Sezona çok iyi başladım. Her maç belki 20-30 sayı atmadım ama takımın beklentisini karşılayacak şekilde oynadım. Genel anlamda baktığımız zaman sezona mental ve fiziksel olarak çok iyi girmiştim. Umarım sakatlıktan sonra da o şekilde devam eder. Zaten hiçbir zaman kenara çekilip korkmadım, çıkıp sahada aynı şekilde devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Takıma adapte olma sürecini anlatan 23 yaşındaki milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Takımda çok seviliyorum. Takımdaki herkes beni sahiplenmiş durumda. İlk 2 sene burada çok fazla Türk gibi yaşamaya çalıştım. Bu kendi kültürümden, adetimden vazgeçtiğim, başka biri olduğum anlamına gelmiyor ama öyle olunca takımın bir tık dışında kaldığımı hissettim, hem saha içinde hem de saha dışında. Çünkü onların eğlendiği şeylerle siz eğlenmediğinizde onların güldüğü şeye siz gülmediğinizde veya sizin yaptığınız şeye onlar gülmediğinde biraz dışlanmış gibi hissediyorsunuz. O süreç insanı yoruyor ama biraz yaşım da küçüktü. Daha tecrübelenip daha büyüdüm. Şimdi sahadaki performansımla da beraber onlar da beni kabullenmiş durumda. O yüzden güzel bir tablo var burada."

"NBA hayalim tabii ki vardı ama NBA aşkıyla ölüp biten biri değildim"

Furkan Korkmaz, draft edildiği gece milli takım kampında olduğunu belirtti.

Kariyerinin başında çok fazla NBA takip eden bir sporcu olmadığını aktaran genç basketbolcu, "NBA hayalim tabii ki vardı ama NBA aşkıyla ölüp biten biri değildim. Ne zaman bazı takımlarla görüşmeye başladım o zaman kendimi kaptırmaya başladım. Draft olduğum geceden sonra artık kendime 'Ben bir NBA oyuncusuyum ve artık ona göre yaşamalıyım, kendime bakmalıyım.' dedim. Çünkü o sene olmasa bir sonraki sene geleceğim yer burasıydı." şeklinde konuştu.

Furkan Korkmaz, "Çok fazla risk almak her zaman iyi olmayabilir ama bazı şeyleri kazanmak için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ben de şu ana kadar kendimden çok fazla ödün verdim. Şu an burada olabilmek için ailem ve arkadaşlarımdan ödün verdim." ifadelerini kullandı.