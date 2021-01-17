Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

17.01.2021 16:37
Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemediğini hatırlatarak, "Sezona mental ve fiziksel olarak çok iyi girmiştim. Umarım sakatlıktan sonra da o şekilde devam eder." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemediğini hatırlatarak, "Sezona mental ve fiziksel olarak çok iyi girmiştim. Umarım sakatlıktan sonra da o şekilde devam eder." dedi.

Furkan Korkmaz, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Her sporcu gibi kendisinin de iniş çıkışları olduğunu ve olacağını ifade eden Furkan Korkmaz, "Ufak bir sakatlık yaşadım. Çok ciddi olmasa da beni biraz kenarda tuttu. O zamana kadar yazı çok iyi geçirmiştim. Sezona çok iyi başladım. Her maç belki 20-30 sayı atmadım ama takımın beklentisini karşılayacak şekilde oynadım. Genel anlamda baktığımız zaman sezona mental ve fiziksel olarak çok iyi girmiştim. Umarım sakatlıktan sonra da o şekilde devam eder. Zaten hiçbir zaman kenara çekilip korkmadım, çıkıp sahada aynı şekilde devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Takıma adapte olma sürecini anlatan 23 yaşındaki milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Takımda çok seviliyorum. Takımdaki herkes beni sahiplenmiş durumda. İlk 2 sene burada çok fazla Türk gibi yaşamaya çalıştım. Bu kendi kültürümden, adetimden vazgeçtiğim, başka biri olduğum anlamına gelmiyor ama öyle olunca takımın bir tık dışında kaldığımı hissettim, hem saha içinde hem de saha dışında. Çünkü onların eğlendiği şeylerle siz eğlenmediğinizde onların güldüğü şeye siz gülmediğinizde veya sizin yaptığınız şeye onlar gülmediğinde biraz dışlanmış gibi hissediyorsunuz. O süreç insanı yoruyor ama biraz yaşım da küçüktü. Daha tecrübelenip daha büyüdüm. Şimdi sahadaki performansımla da beraber onlar da beni kabullenmiş durumda. O yüzden güzel bir tablo var burada."

"NBA hayalim tabii ki vardı ama NBA aşkıyla ölüp biten biri değildim"

Furkan Korkmaz, draft edildiği gece milli takım kampında olduğunu belirtti.

Kariyerinin başında çok fazla NBA takip eden bir sporcu olmadığını aktaran genç basketbolcu, "NBA hayalim tabii ki vardı ama NBA aşkıyla ölüp biten biri değildim. Ne zaman bazı takımlarla görüşmeye başladım o zaman kendimi kaptırmaya başladım. Draft olduğum geceden sonra artık kendime 'Ben bir NBA oyuncusuyum ve artık ona göre yaşamalıyım, kendime bakmalıyım.' dedim. Çünkü o sene olmasa bir sonraki sene geleceğim yer burasıydı." şeklinde konuştu.

Furkan Korkmaz, "Çok fazla risk almak her zaman iyi olmayabilir ama bazı şeyleri kazanmak için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ben de şu ana kadar kendimden çok fazla ödün verdim. Şu an burada olabilmek için ailem ve arkadaşlarımdan ödün verdim." ifadelerini kullandı.

Amerikan Basketbol Ligi, Furkan Korkmaz, Basketbolcu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi F.Bahçe'nin anlaştığı Mesut Özil saat 00.15'te İstanbul'a gelecek Son Dakika: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı Sosyal medya bunu konuşuyor! Belediye başkanlarının 'kar' diyaloğu Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor Babasına Atatürk'ün hediye ettiği mendili maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı
Fernando Torres, Atletico Madrid B takımında teknik direktörlüğe başlayacak Fernando Torres, Atletico Madrid B takımında teknik direktörlüğe başlayacak         
17:15
Suriyeli miniğin kekini cansız mankenle paylaşması yürekleri ısıttı Suriyeli miniğin kekini cansız mankenle paylaşması yürekleri ısıttı         
16:54
Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu         
16:19
Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız         
15:43
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 4 kişi öldü         
13:12
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı         
10:46
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 17:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei