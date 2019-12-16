Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, UK Research and Innovation (UKRI) tarafından desteklenen "Yarının Şehirleri" projesinin İstanbul ayağının yönetim ve koordinasyon merkezi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 yıl sürecek proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde İstanbul Kent Ofisi kurulacağı belirtildi.

Türkiye'den İstanbul'un yanı sıra Kenya'dan Nairobi, Nepal'den Katmandu ve Ekvador'dan Kito olmak üzere dört şehrin seçildiği proje kapsamında, İstanbul üzerine yapılacak çalışmaların yönetiminin ve koordinasyonunun Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser Çaktı ve University College London'dan Prof. Tiziana Rossetto'nun üstlendiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik uluslar ve disiplinlerarası bir araştırma projesi olan Yarının Şehirleri (Tomorrow's Cities) projesinin amacının orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde, kriz yönetimi anlayışından, çoklu afet tehlikeleri altında kentlerin karşı karşıya bulunduğu riskleri göz önünde bulunduran planlama ve karar alma mekanizmalarına geçişi kolaylaştırıcı çözümler sunmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında 'Yarının İstanbul'u' başlığı altında İstanbul'un çoklu afet risklerine dayanıklı bir kent olması ve dezavantajlı grupların olası afetlerden korunabilmesi için sivil toplum, belediyeler, üniversiteler, meslek odaları gibi çok sayıda paydaşın iş birliği içinde çalışacağı geniş bir platform kurulması hedefleniyor. Yarının Şehirleri projesinin genel yönetimi Edinburgh Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. İstanbul üzerine yapılacak çalışmaların yönetimini ve koordinasyonunu ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser Çaktı ve University College London'dan Prof. Tiziana Rossetto üstleniyor. Boğaziçi Üniversitesinin yanı sıra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de projenin İstanbul ayağının resmi paydaşları olarak yerlerini alıyor. Projenin yönetim ve koordinasyonu için İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği bünyesinde bir İstanbul kent ofisi kurulacak."

Açıklamada, Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser Çaktı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İstanbul için üç ana çalışma teması belirlendi. Bu temalardan ilki afet yönetimi ile ilgili sorunları vaka çalışmaları üzerinden ortaya koymak ve geçmiş olaylarda yaşananları anlamak. Ayrıca sosyologlar, kent planlamacıları ve ekonomistlerin katkılarıyla kentsel dönüşüm ile ilgili sorunlar da bu aşamada değerlendirilecek. İkinci temada daha çok mühendislik çalışmaları yapılacak. Deprem yer hareketi modellemeleri, farklı bina tiplerine ait yapısal davranışın ve risklerin incelenmesi, belli kentsel altyapı sistemlerinin modellenmesi bu temadaki çalışmalardan bazıları. Üçüncü tema ise çıktıların bir bilgi platformunda bir araya getirilip çeşitli çoklu tehlike ve risk senaryolarının, kentin gelişim süreçlerinde ne tür etkilere yol açabileceğini görmek. Bu platform çeşitli paydaşlar tarafından erişilip kullanılabilecek şekilde tasarlanacak. Toplumu oluşturan ve afetlerden etkilenecek mahalle, okullar, belediyeler, özel şirketler, medya gibi tüm yapıların bakış açısını değiştirecek ve hepimizin hayatını etkileyen önemli gruplarda bir risk kültürü ve bilinç oluşturulmasına katkı sağlamak istiyoruz."