Boğaz\'ın gözde oteli için konkordato iddiası! İş insanı Ünal Aysal\'dan açıklama var

28.04.2026 11:55
İstanbul Boğazı’ndaki Les Ottomans Oteli’nin yeniden konkordato başvurusu yaptığı iddia edilirken, iş insanı Ünal Aysal bu haberleri yalanladı. Aysal, yeni bir başvuru olmadığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan otelde konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durduruldu, tesis sadece etkinliklere açık kaldı.

İstanbul Boğazı’nın en değerli otellerinden Les Ottomans’ın yeniden konkordato başvurusunda bulunduğu iddiası gündeme geldi. Basına yansıyan haberlerde, daha önce reddedilen başvurunun ardından şirketin yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gittiği öne sürüldü.

BAŞVURU İDDİASI VE ŞİRKET DETAYI

Haberlere göre başvurunun, eski Galatasaray Başkanı ve iş insanı Ünal Aysal’a ait Unit Investments SA bünyesindeki Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı Kalamos Turizm A.Ş. üzerinden yapıldığı belirtildi.

AYSAL: YENİ BAŞVURU YOK

İddialara yanıt veren Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal ise konkordato başvurusu yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Aysal, “Şirketimiz yeni bir konkordato talebinde bulunmamıştır. Daha önce açılan dava süreci devam etmektedir” dedi.

Aysal ayrıca Les Ottomans ile ilgili davaların Yargıtay aşamasında olduğunu ve şirketin temerrüde düşmüş bir borcu bulunmadığını ifade etti.

OTELDE FAALİYETLER DURDU

Öte yandan otelin resmi internet sitesinde konaklama, SPA ve restoran hizmetlerinin “kısa süreliğine” durdurulduğu bilgisi yer aldı. Tesisin yalnızca önceden planlanmış davet ve etkinlikler için hizmet verdiği belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:43
Ülke gündeminde 1. sırada Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
