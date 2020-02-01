Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına deniz polisi yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına deniz polisi yetişti - Son Dakika

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına deniz polisi yetişti

22 dakika önce

Antalya'da Konyaaaltı sahilinde uzun süredir denizde bulunan bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın imdadına deniz polisi yetişti, System.String[]

Antalya'da Konyaaaltı sahilinde uzun süredir denizde bulunan bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen Gökçe'nin imdadına deniz polisi yetişti.


Olay, Antalya'nın Konyaaltı sahilinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun süredir denizde yüzen Deniz Gökçe boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Gökçe, sahildeki vatandaşlara yardım etmeleri için bağırdı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri Gökçe'yi kurtarırken, 112 sağlık ekipleri de olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Gökçe'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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