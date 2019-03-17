Son Dakika Haberleri: Boksör Gibi Yumrukladı

Boksör Gibi Yumrukladı

12 dakika önce

PROTESTO gösterilerinde binlerce vatandaş Paris sokaklarını doldurdu.

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PROTESTO gösterilerinde binlerce vatandaş Paris sokaklarını doldurdu. Cahmps-Elsees Bulvarında başlaması planlanan haftalık yürüyüş, önceki haftalara göre daha fazla sayıda olan polisler tarafından engellenirken, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Protescular arasında bazı gruplar gazete bayi ve bazı işyerlerini yaktı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ YUMRUKLADI

Protestoculara polisin müdahalesi ise yine sert oldu. Amatör kamera tarafından kaydedilen bir görüntüde bir polis memurunun, önüne gelen eylemlicileri boksör gibi yumrukladığı görülüyor. Sağlık görevlilerini yumruklayan polis, bir ara yere geri geri giderken yerdeki bir eylemciye takılıp yere düşüyor. Yerden kalkan polis, yine eylemcileri yumruklamayı sürdürdüğü görülüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:50 

Paris, Güncel
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