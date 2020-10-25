Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti
25.10.2020 13:07
Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.
Türkiye'de profesyonel olarak kick boksa verdiği katkılarla bilinen ve uzun zamandır kanser tedavisi gören boksör Tarık Solak, Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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