Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti - Son Dakika

Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti

25.10.2020 13:07
Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti, System.String[]

Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören profesyonel boksör Tarık Solak, hayatını kaybetti.

Türkiye'de profesyonel olarak kick boksa verdiği katkılarla bilinen ve uzun zamandır kanser tedavisi gören boksör Tarık Solak, Avustralya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Kick Boks Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti

Avustralya, Kick Boks, Türkiye, Kanser, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boksör Tarık Solak hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

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