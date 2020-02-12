Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor

6 saat önce

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane, hizmet vermeye başladı.

Bölge'nin en büyük mezbahanesi resmi açılış için gün sayıyor, System.String[]

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan mezbahane, hizmet vermeye başladı. Yaklaşık bir buçuk ay önce tüm işlemleri tamamlanan mezbahanede hijyenik ortamda kesimler devam ediyor.


Çalışmaları yerinde incelemek üzere mezbahaneye giden ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın'dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük mezbahanesini Çorum'da hizmete açtıklarını söyledi.


Mezbahanenin kapasitesinin yanında hem hijyenik olarak hem de teknolojik açıdan da bölgenin en iyisi olduğunu kaydeden Aşgın, "Mezbahanemizdeki kesimlere artarak devam eden bir talep var. Hemşehrilerimize, şehir merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki tüm kasaplarımızı burada kesim yapmaya davet ediyoruz. Nakliye araçlarımız, teçhizatlarımız ve personelimiz ile son derece modern kesimhanemiz Çorum'un hizmetinde. Sadece mezbahane değil soğuk hava depolarımız da son derece hijyenik ve donanımlı." dedi.


Tesisin günlük 500 küçükbaş ve 255 büyükbaş kesim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, helal kesim ve hijyene önem verdiklerini, depolarda da son sistem ozonlama sistemlerinin mevcut olduğunu vurguladı.


Mezbahanenin hemen yanında yer alan Çorum Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının da bölgenin en canlı pazarlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "Törensel açılış için Sayın Tarım Bakanımızı bekliyoruz. Sayın Bakanımız geldiğinde de görkemli bir tören ile kapsamlı ve geniş bir katılımla açılış töreni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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