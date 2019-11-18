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Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

6 saat önce

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

Bolivya'da gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı, System.String[]

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde hile yapıldığı iddiaları ile başlayan protestolarda ölü sayısı 23'e yükseldi.


Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan verilere göre, Bolivya'nın birçok bölgesinde süren şiddet olaylarında 20 Ekim-16 Kasım tarihlerinde 23 kişi hayatını kaybetti. 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin yaralandığı olaylarda, 1112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı.

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Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:19 
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