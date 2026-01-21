Bolu Belediye Başkanı ve CHP'lilere Beraat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu Belediye Başkanı ve CHP'lilere Beraat

21.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da tanınmış isimler, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından beraat etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep etti.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, yaptıkları açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme hakimi, üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21-26 Mart 2025 tarihlerinde CHP Bolu İl Başkanlığınca Demokrasi Meydanı, Kardelen Meydanı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla düzenlenen eylemlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'un konuşmalarında kullandıkları ifadeler nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Hazırlanan iddianamede Özcan, Karagöz ve Uç'un "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı ve CHP'lilere Beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:19:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı ve CHP'lilere Beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.