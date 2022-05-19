Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma - Son Dakika
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Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma

19.05.2022 16:00

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı.

Şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesinden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı afişle ilgili Başsavcılığa şikayette bulunuldu. Başsavcılık, olayla ilgili "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla afişler kaldırıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ismi yer alan afişte, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynaklarıyla size yıllardır sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize." ifadeleri yer alıyordu.

Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Belediyesinin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma

YORUMLAR
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
Kaynak: AA

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