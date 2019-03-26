Son Dakika Haberleri: Bolu Bolu'da Kaza 4 Yaralı

Bolu Bolu'da Kaza 4 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da kaza 4 yaralıBOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bolu'da kaza 4 yaralı

BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu- Mudurnu yolu Doğancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Karaağaç idaresindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar idaresindeki 14 BM 133 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte, otomobilde bulunan Selami Çalışkan ve Ercan Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 01:10:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Bolu'da Kaza 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]