ZEHİRLENMELERİN YAŞANDIĞI KÖYDE, MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDENİYLE SU KULLANIMI KISITLANDI - Son Dakika
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ZEHİRLENMELERİN YAŞANDIĞI KÖYDE, MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDENİYLE SU KULLANIMI KISITLANDI

17.08.2022 19:18
ZEHİRLENMELERİN YAŞANDIĞI KÖYDE, MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDENİYLE SU KULLANIMI KISITLANDI

BOLU'da, 1 kişinin öldüğü 141 kişinin de hastanelere kaldırıldığı zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde, Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akarsu ve sondaj kuyularının ikinci bir emre kadar her türlü...

BOLU'da, 1 kişinin öldüğü 141 kişinin de hastanelere kaldırıldığı zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde, Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen akar su ve sondaj kuyularının ikinci bir emre kadar her türlü kullanımı kısıtlandı.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününden başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakalarında 115 kişi taburcu oldu.

Merkeze bağlı Yuva köyünden ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle vatandaşların sağlık kurumlarına başvurması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı'na göre, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Çaydurt deresinden alınan numune sonuçlarında standartların üzerinde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine dere suyunun başta sulama ve kullanma olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

SONDAJ KUYULARI İÇİN DE KARAR ALINDI

Öte yandan, köy içinde bulunan ve vatandaşlara ait olan ve mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen sondaj kuyularının da her türlü kullanımının ikinci bir karara kadar kısıtlanması kararı alındı. Toplantıda, Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde bulunan işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının ilgili kurumlarca denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari ceza kesileceği kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Murat Küçük - BOLU (DHA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ZEHİRLENMELERİN YAŞANDIĞI KÖYDE, MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDENİYLE SU KULLANIMI KISITLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZEHİRLENMELERİN YAŞANDIĞI KÖYDE, MİKROBİYOLOJİK KİRLENME NEDENİYLE SU KULLANIMI KISITLANDI - Son Dakika
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