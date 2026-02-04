Bolu'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 kaçak göçmen yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında ve adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. - BOLU
Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da 21 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?