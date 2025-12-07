Bolu'da 3.8 kg Kokain Ele Geçirildi

BOLU'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Pako' eşliğinde yapılan aramada araç kapılarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpeği Pako'nun tepki vermesi üzerine araç daha kapsamlı arama için İl Emniyet Müdürlüğünün garajına çekildi. Araçta yapılan aramada kapıların içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.