Son Dakika Haberleri: Bolu'da, 3 Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Bolu'da, 3 Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı

1 saat önce

Bolu'da, 3 katlı ahşap ev alev alev yandıBOLU - Bolu'da, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı tahmin edilen yangında 3 katlı ahşap ev alev alev yandı.

Bolu'da, 3 katlı ahşap ev alev alev yandı

BOLU - Bolu'da, çamaşır kurutma makinesinden çıktığı tahmin edilen yangında 3 katlı ahşap ev alev alev yandı.
Olay, saat 01.20 sıralarında İhsaniye Mahallesi 19 Mayıs Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferda Kıbrıslıoğlu ve ailesinin yaşadığı 3 katlı ahşap evin 3'üncü katında çamaşır kurutma makinesinin alev almasıyla yangın çıktı. Yangın çıktığı farkeden Can Kıbrıslıoğlu, durumu ailesine haber verdi. Alevlerin sardığı evde bulunan Sevim, Ferda, Nurten ve Can Kıbrıslıoğlu kendilerini güçlükle dışarı attılar.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, geniş güvenlik önlemi altında yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi.
Yangından yara almadan kurtulan Kıbrıslıoğlu ailesi, olay yerinde bulunan 112 Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:37 Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa
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