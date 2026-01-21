Bolu'da Ahşap Evde Yangın

BOLU'da, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
Karaçayır Mahallesi'nde gece saatlerinde Hacer U.'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin tamamına yayılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
