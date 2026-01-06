Bolu'da Alkollü Adam Vakıfta Tartıştı - Son Dakika
Bolu'da Alkollü Adam Vakıfta Tartıştı

Bolu\'da Alkollü Adam Vakıfta Tartıştı
06.01.2026 16:09
Alkollü S.Ş., sosyal yardım aldığı vakıfta güvenliklerle tartıştı, polis tarafından uzaklaştırıldı.

Bolu'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) barınma, giyim ve nakdi yardım aldığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen S.Ş. isimli yaşlı adam, kuruma gelerek güvenliklerle tartıştı. Polisin güçlükle sakinleştirdiği vatandaş, bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bulunan Bolu İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen S.Ş.isimli bir vatandaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) geldi. Vakıftan barınma, giyim ve nakdi yardım aldığı öğrenilen S.Ş., burada güvenliklerle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Vakfın giriş kapısında güvenliklerin sakinleştirmeye çalıştığı S.Ş., tartışmayı sürdürdü. İhbar üzerine polis ekipleri kuruma sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda S.Ş., kurumdan uzaklaştırıldı. S.Ş.'nin daha öncede vakıf binasına alkollü şekilde geldiği ve güvenliklere zorluk çıkardığı öğrenildi. Vatandaşın, vakıftan haftanın çeşitli günlerinde yardım almasına rağmen hakkı olmayan nakdi destekleri de istediği öne sürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

