Bolu\'da Araç Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi, Yukarısoku İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çele Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, kontrolden çıkıp virajı alamayarak, dereye uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan ve ağır hasar alan otomobilin dereden çıkartılması için olay yerine vinç çağırıldı. - BOLU