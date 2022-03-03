Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

03.03.2022 01:50

Bolu'da yaşanan bıçaklı kavgada bacağından yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Bolu'da yaşanan bıçaklı kavgada bacağından yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde M.Ö. ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, M.Ö'yü sol bacağından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı vatandaş, caddedeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'yü bıçakladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

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Cumhuriyet Caddesi, Sümer Mahallesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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