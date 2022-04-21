Bolu'da çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastanede öldü - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Mudurnu ilçe merkezi Tarihi Demirciler Çarşısı'nda dün bir dükkanın üst katında bulunan evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde mahsur kalan 78 yaşındaki Necati Şahin, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Şahin, Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu için Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edilen Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.