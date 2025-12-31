Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı - Son Dakika
Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı

Düğünde ateş açan magandalar için gereken yapıldı
31.12.2025 18:22
Bolu'da düğün sırasında silah atan K.Ş. ve M.E.K. jandarma tarafından yakalandı, tutuklandı.

Bolu'da, bir düğün merasimi sırasında meskun mahalde silahla ateş açtıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evlerinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir düğün töreninde meskun mahalde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

MAGANDALAR GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, havaya ateş açan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

'6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan haklarında işlem yapılan K.Ş. ve M.E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Bolu, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Vay beee habere bak,koca örgüt düğünde çökertildi,bravooooo 1 3 Yanıtla
  • 153246 153246:
    katil adaylarına 10 sene hapis , 100 bin TL ceza 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:54
18:20
17:57
17:45
17:39
17:07
