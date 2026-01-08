Bolu\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

BOLU'da, polis tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde 2 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen tespit edildi. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.