Bolu\'da Hamsi Yok, Diğer Balıklara İlgi Artıyor

Bolu'da halk pazarındaki balık tezgahlarında haftalardır hamsi yokluğu devam ederken, vatandaşlar diğer balıklara yöneldi.

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Haftalardır etkili olan olumsuz hava şartları ve çeşitli nedenlerden dolayı tezgahlarda hamsi bulunmazken, istavrit, mezgit ve diğer balık çeşitleri vatandaşlardan ilgi gördü. Pazarda 20 yıldır balıkçılık yapan Emre Yıldız, hamsinin Türkiye sınırları içerisine giriş yaptığını vurguladı. Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına; istavrit 150 lira, mezgit 300 lira, tirsi 200 lira, barbun 500 liradan satışa sunulduğu görüldü. İthal palamudun ise adet başına 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.

"Biz o konuda riske girmiyoruz"

Tezgahlarda hamsinin yokluğu sürerken, bazı firmaların şoklu hamsi sattığını belirten balıkçı Emre Yıldız, "Hamsi geçen hafta yoktu, bu hafta da yok. Salı ve çarşamba günleri hamsi geldi, sattık. Yaklaşık çarşambadan beri hamsi yok tezgahlarda. Aslında şöyle söyleyeyim; hamsi var, tezgahlarda satıyorlar ama şoklu hamsi satıyorlar. Biz firma olarak şoklu hamsi satmıyoruz tezgahımızda. Yani şoklu hamsinin günlük tüketilmesi lazım. Çözüldüğünde vatandaşa, bunun günlük tüketilmesi gerektiğinin söylenmesi gerekiyor. Eğer bunu müşteri günlük tüketmezse tabii ki sorun olur. Şoklu sonuçta. Biz o konuda riske girmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Haftaya hamsiyi bekliyoruz"

Vatandaşların sıkça tercih ettiği balık türü olan hamsinin haftaya tezgahlarda olabileceğini vurgulayan Yıldız, "Balık sezonu 2,5 ay daha devam edecek. Nisan ayının 15'inci gününe kadar. Hamsi daha olur. Haftaya hamsiyi bekliyoruz. Salı veya çarşamba günü hamsiyi bekliyoruz. Hamsi şu an Türkiye sınırlarına girdi. Salı ve çarşamba hamsi tezgahlarda olur. Bolluk olmasa bile balık gelecek. 2,5 ay boyunca her gün balığa gideceğiz. Her gün balık oluyor. Bugün tezgahlarda istavrit, mezgit, sardalya, ithal palamut balıkları var. Yani tezgahlarda balıklarımız var. Vatandaşın talebi hamsi üzerine, şu an hamsi yok. Ama olacak hamsi, ben bu hafta içi hamsiyi bekliyorum. Vatandaşlar başka yerden balık alırsa, hamsi varsa eğer hamsinin şoklu mu değil mi olduğunu sormasını isterim. Çünkü biz kendimiz şoklu hamsi satmıyoruz. Diğer firmalar şoklu hamsi satıyor. Yani buna dikkat etmelerini söylüyoruz" dedi. - BOLU