Bolu\'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli Gözaltında

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven denetimlerinde yakalanan 139 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışma yürüttü. Ekipler, bir haftalık süreçte kişilere, mal varlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylar olmak üzere toplam 294 olaya müdahale etti.

7 şüpheli tutuklandı

Yapılan denetim ve operasyonlarda, olaylara karıştığı belirlenen 111 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 28 kişi olmak üzere toplam 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzlerce ürün ele geçirildi

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aynı tarihlerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yol kontrol ve arama faaliyetlerinde yüklü miktarda suç unsuru ele geçirildi. Bir araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen, 543 sahte konfeksiyon ürünü, 178 senet ve 8 tapu senedi, 32 av tüfeği mühimmatı ve 1 av tüfeği, 25 sikke (tarihi eser niteliği taşıyan) ve 16 elektronik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BOLU