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Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

16.11.2021 16:31
Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Bolu'da iç çamaşırında eroin ele geçirilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da iç çamaşırında eroin ele geçirilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu'da 13 Eylül 2020 tarihinde Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen yol uygulamasında otomobili durdurulan ve iç çamaşırında 6 parça halinde 291,56 gram eroin bulunan Abdullah Ö'nün (33) yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu madde ticareti suçundan" tutuklu yargılanan Abdullah Ö. ve avukatı katıldı.

Avukatının savunmasının ardından son sözü sorulan Abdullah Ö, uyuşturucu ticareti yapma kastı olmadığını savunarak, "Bu maddeyi kullanmak için yanımda bulundurdum. Kullanımının kolay olması için paketler halinde muhafaza ediyordum. Cezaevindeyken babamı kaybettim. Annem de rahatsızdır. Bu hususlar göz önünde alınarak beraatimi, aksi durumda ceza ile birlikte tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerinde bulunan uyuşturucu miktarının kullanım sınırları üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Abdullah Ö'nün 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Uyuşturucu Madde Ticareti, Anadolu Otoyolu, Eroin, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da iç çamaşırında eroinle yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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