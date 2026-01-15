Bolu'da Kar Kızaklarına Talep Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Kar Kızaklarına Talep Artıyor

15.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kar yağışı sonrası şişme kar kızaklarına talep artarken, fiyatlar 400-1500 lira arasında değişiyor.

BOLU'da, kar yağışı sonrası şişme kar kızaklarına talep arttı. Kızak üretimini artıran esnaf Fatih Düğen, Bolu içi fiyatların 400-600 lira arasında olduğunu, özel modellerde ise fiyatların bin 500 liraya kadar çıktığını söyledi.

Bolu'da etkili olan kar yağışları sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışlarıyla birlikte çocukların gözdesi olan şişme kar kızaklarına da ilgi arttı. Yukarı Çarşı bölgesinde esnaflık ve şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan taleple birlikte üretime hız verdiklerini belirtti. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını dile getirdi.

'BAYA BEREKETLİ GEÇTİ'

Fatih Düğen, "Bizim üretimimiz sadece Bolu'yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun" dedi.

'400 İLE 600 ARASINDA BOLU İÇİNE VERDİĞİMİZ FİYATLAR'

Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500'ü buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kar Kızaklarına Talep Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:40:01. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kar Kızaklarına Talep Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.