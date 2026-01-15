Bolu'da Kar Kızaklarına Talep Artıyor

BOLU'da, kar yağışı sonrası şişme kar kızaklarına talep arttı. Kızak üretimini artıran esnaf Fatih Düğen, Bolu içi fiyatların 400-600 lira arasında olduğunu, özel modellerde ise fiyatların bin 500 liraya kadar çıktığını söyledi.

Bolu'da etkili olan kar yağışları sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışlarıyla birlikte çocukların gözdesi olan şişme kar kızaklarına da ilgi arttı. Yukarı Çarşı bölgesinde esnaflık ve şişme kızak üretimi yapan Fatih Düğen, artan taleple birlikte üretime hız verdiklerini belirtti. Düğen, yarıyıl tatili ve yeni kar beklentisiyle sezonun bereketli geçmesini umduklarını dile getirdi.

'BAYA BEREKETLİ GEÇTİ'

Fatih Düğen, "Bizim üretimimiz sadece Bolu'yla sınırlı değil. İl dışına da malzeme gönderiyoruz. Onun için yeterli miktarda stoğumuz var. Üretimimiz de devam ediyor. 10-15 gün önce bir ilk karı gördük. Baya bereketli geçti. İnşallah şimdi sömestr sezonundayız, yarın yine bir kar beklentisi var. Umut ediyoruz ki biraz da bereketli olsun" dedi.

'400 İLE 600 ARASINDA BOLU İÇİNE VERDİĞİMİZ FİYATLAR'

Düğen, şişme kar kızaklarının fiyatlarına ilişkin, "Geçen seneye göre çok fazla fiyat değişikliği yok. Sadece maliyet artışlarını yansıttık, kendi yaptığımız ürünlere. 400 ile 600 arasında Bolu içine verdiğimiz fiyatlar. Ama şehir dışına da veriyoruz. Onları da biraz daha farklı sistemlerde yapıyoruz. Çiftlileri var, değişik tabanlı şeklinde olanları var. Onların fiyatları da bin 500'ü buluyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,