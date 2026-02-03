Bolu'da Kar Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bolu'da Kar Manzarası

03.02.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu, Düzce ve Karabük'te kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı, yürüyüşçüler keyif aldı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası ve Karabük'ün yüksek kesimlerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında gece başlayan kar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda güzel görüntü oluştu.

Günübirlik ziyaret için tabiat parkına gelenler, karla kaplı orman manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'dan ailesiyle Bolu'ya gelen Şenol Güler, AA muhabirine, tabiat parkına daha önce de geldiğini belirterek, "Gölcük çok güzel. Mükemmel bir havası var. Tabiat parkına yazın gelmiştim. Kışı çok merak ediyorduk, nasip oldu bugüne. Tatilcilere Gölcük Tabiat Parkı'nı görmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Gölcük Tabiat Parkı'nın kar manzarası dronla görüntülendi.

Düzce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 38 kilometre mesafede bulunan 1280 rakımlı Topuk Yaylası ve Göleti'nde kar etkili oldu.

Yayla ve gölet çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları ile patika yolların oluşturduğu güzel manzaraya kar eşlik etti.

Yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili oldu.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağışın ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede oluşan manzara havadan görüntülendi.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan son dönemde etkili olan kar yağışının ardından Eflani ilçesindeki Tabaklar Deresi'nin debisi yükseldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Hava Durumu, Karabük, Düzce, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Kar Manzarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:43:26. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kar Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.