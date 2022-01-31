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Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

31.01.2022 17:13

Bolu'nun Göynük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çarşı Cami girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ikindi namazı çıkışı çöktü.

Sundurmanın altında kalan 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Göynük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı
Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

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Göynük, Namaz, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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