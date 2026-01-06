Bolu'da Kara Saplanan Araç Kurtarıldı - Son Dakika
Bolu'da Kara Saplanan Araç Kurtarıldı

Bolu\'da Kara Saplanan Araç Kurtarıldı
06.01.2026 16:43
Orman mühendisinin aracı, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar birikintisinden çıkarıldı.

Bolu'da kara saplanan otomobil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İstanbul'dan eğitim amacıyla Bolu'ya gelen orman mühendisi M.Ö. idaresindeki otomobil, Demirciler köyü mevkisinde bir araca yol vermek istediği sırada kenardaki kar birikintisine saplandı.

Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre çaba sarf eden M.Ö'nün yardımına bölgeden geçen orman muhafaza memurları yetişti.

Ekipler, çeki halatı bağladıkları otomobili Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazi aracıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma çalışmasının ardından aracını güvenli alana alan M.Ö, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

