Bolu'da Kış Lastiği Denetiminde 25 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Kış Lastiği Denetiminde 25 Bin TL Ceza

08.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kış lastiği denetiminde 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 24,9 bin TL ceza kesildi.

BOLU'da trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen kış lastiği ve zincir denetiminde, kurallara uymayan 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 24 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ticari araçlara yönelik denetimlerini arttırdı. Abant Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında ekipler; otobüs, TIR, kamyon, tanker, kamyonet ve minibüs gibi yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları tek tek durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

'20 AYRI CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'

Yapılan denetimlerde, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği ve zincir bulundurma şartına uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 31/1-a maddesi (Araçların cinsine göre kış lastiği takma zorunluluğuna uymamak) kapsamında kural ihlali yaptığı belirlenen 11 sürücü ve 9 araç sahibine, kişi başı bin 246 TL olmak üzere toplam 24 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kış Lastiği Denetiminde 25 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:38:11. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kış Lastiği Denetiminde 25 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.