Bolu\'da Özel Öğrenciler Karda Kayak Yaptı

Bolu'da eğitim gören özel öğrenciler, dönem sonu etkinliğinde aileleriyle şambrelle karda kaydı.
Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda uygulamaya başlanan "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" kapsamında "Aile ve Oyun" etkinliği düzenlendi.
Özel öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan alanda şambrelle kayak yaptı.
Ailelerin ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya mutluluk yaşadı.
