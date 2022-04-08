Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu

08.04.2022 12:11
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde saatte 106 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte oluşan hortum bir okulun çatısının uçmasına enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine sebep oldu.

Bolu'nun Göynük ilçesinde saatte 106 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte oluşan hortum bir okulun çatısının uçmasına enerji hatları, resmi, özel araçlar ile iş yerlerinin zarar görmesine sebep oldu. Hasar tespit çalışmalarının başladığı ilçede hortumun şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Saatte 106 kilometre hıza ulaşan rüzgarla birlikte oluşan hortum can kaybına sebep olmazken, ilçedeki bir binada maddi hasar meydana geldi. Hortumun şiddetine dayanamayan Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi çatısının bir bölümü uçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar gördü. Aydınlatma direklerinin ve ağaçların devrildiği olayda ilçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.

Hortumun ardından ilçede AFAD, polis ve jandarma ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar sürdürülürken, ilçe merkezi ve köylerde bulunan camiler ile belediye hoparlörlerinden gece boyunca etkili olması beklenen şiddetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor. - BOLU

Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu
Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu

YORUMLAR
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Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor Göynük'te hortumun ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor Göynük'te hortum çatıları uçurdu, enerji hatlarına zarar verdi Göynük'te hortum çatıları uçurdu, enerji hatlarına zarar verdi

Hisarcık, Hortum, Göynük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika


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