Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu

28.06.2022 02:26
Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu

Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.

Bolu'da sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.

Kentte iki gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Paşaköy Mahallesi ile D-100 kara yolunun İstanbul yönünde su taşkını oluştu. Trafik ekipleri su taşkını sebebiyle D-100 kara yolunu kısa süreli trafiğe kapatarak, ulaşımı kent merkezine yönlendirdi.

D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezini de su bastı. Su altında kalan alışveriş merkezinin bir bölümüyle garajında hasar meydana geldi.

Öte yandan sağanak kent merkezinde derelerin de taşmasına yol açtı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bolu Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD ve sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, sağanak Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde de günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Taşan dereler taşkınlara neden oldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu - Son Dakika

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