Bolu'da sulama sezonunda 66 bin 390 dekar arazi sulanacak - Son Dakika
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Bolu'da sulama sezonunda 66 bin 390 dekar arazi sulanacak

06.07.2022 11:16
Bolu'da sulama sezonunda 66 bin 390 dekar arazi sulanacak

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Bolu'da 66 bin 390 dekar arazinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Bolu'da 66 bin 390 dekar arazinin sulanacağını bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı içinde Bolu'da sulama sezonunun başladığını bildirdi.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu ifade eden Akca, ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini vurguladı.

Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğuna vurgu yapan Akca, "DSİ ülkemizin kalkınmasının kilometre taşlarından olan bir markadır. DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikardır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Akca, Bolu'da 2022 yılı sulama sezonunun 3 Haziran'da başladığına değinerek, şunları belirtti:

"Bu kapsamda Bolu ilinde 3 Haziran tarihinde başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 66 bin 390 dekar tarım arazisi sulanacak. Bolu ilimizde toplam 66 bin 390 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 166 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz."

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Lütfi Akca, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sulama sezonunda 66 bin 390 dekar arazi sulanacak - Son Dakika

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