Bolu'da, TEM'de meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
1 saat önce
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak takla attı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
'da, TEM Otoyolu
'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişiden 1'i de hastanede yaşamını kaybetti. Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay
'da katıldıkları cenaze töreninden dönen vatandaşları taşıyan Ali Tunbul idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, yola savrulan yolculardan Mehmet Tunbul olay yerinde hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Köroğlu Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne götürülerek yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan 44 yaşındaki Mehmet Tunbul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
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