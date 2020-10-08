Bolu'da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

08.10.2020 15:19
Bolu'da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Bolu'da tüfeğini temizlediğini sırada kendini vuran 37 yaşındaki Ersin Abacı, hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Bolu'da tüfeğini temizlediğini sırada kendini vuran 37 yaşındaki Ersin Abacı, hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde av tüfeğini temizleyen Ersin Abacı (37), tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu karnından vuruldu. Evden gelen silah sesinin ardından Abacı'nın yaşadığı eve giden komşuları genç adamı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. 37 yaşındaki genç adam, dün akşam saatlerinde hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - BOLU

Bolu'da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Okçular, Ateş, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da tüfeğini temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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