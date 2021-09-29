Bolu'da üniversite öğrencileri kamu misafirhanelerinden yararlanabilecek - Son Dakika

Bolu'da üniversite öğrencileri, barınma konusunda sıkıntı yaşamamaları için kamu kurumlarının misafirhanelerini 15 Kasım'a kadar kullanabilecek.

Vali Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı'nda üniversite öğrencilerinin sağlık, güvenlik, barınma ve ulaşım gibi konularda ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ile alınması gereken ek tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce alınması planlanan ek tedbirlerle ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı.

Vali Ahmet Ümit, toplantıda yaptığı konuşmada, kampüs, okul ve yurt çevrelerinde bütün tedbirleri alarak öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Barınma sorunu provokasyonu ile market ve ev kiralarındaki fahiş fiyatların kontrolüne ilişkin tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Ümit, "Öğrencilerimiz, bizlere ailelerinin emanetidir. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerimizin huzur ortamında güvenli eğitim almalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Barınma ve ulaşım başta olmak üzere eğitim yılı başlamadan tedbirlerin alınması için ilgili yetkili kurumlara gerekli talimatlar verildi." diye konuştu.

Ümit, kentteki mevcut Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile özel yurt kapasitelerinin, öğrencilerin taleplerine karşılık verebilecek nitelikte ve donanımda olduğunu vurgulayarak, "Konaklama talebinin yoğun olma ihtimaline karşılık ihtiyaç halinde kamu kurumlarımızın misafirhanelerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar öğrencilerimizin hizmetine açık tutacağız." dedi.

Toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve ilgili kurum amirleri katıldı.