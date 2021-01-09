Bolu'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Bolu'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıdı.

Doğal güzellikleriyle ünlü olan ve ormanlarla çevrili Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, kentteki yaban hayatı görüntülemek için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirdi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde çam ormanlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık'taki yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgeler ağustos ve aralık ayı içerisinde fotokapanlarla izlendi.

Üç farklı kamerayla çekilen görüntülere, birbirinden farklı yaban hayvanları yansıdı.

Bolu ormanlarında yaşayan ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsuklar, fotokapanlarca görüntülendi.