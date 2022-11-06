Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kamil Koç, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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