TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde bir şehirlerarası yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan kazanın boyutu drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Son Dakika