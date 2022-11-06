Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

06.11.2022 17:32

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 3 yolcu hayatını kaybederken, 16 yolcu da yaralandı.

TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde bir şehirlerarası yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında devrildi.

Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

YARLILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralı yolcular, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

3 ÖLÜ, 16 YARALI

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan kazanın boyutu drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Kamil Koç, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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