Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan N.E.M'in (21) üzerinden 30 gram, B.Ç.'nin ise 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: '8-9 kişiyi öldürdük' - Son Dakika

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