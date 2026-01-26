Bolu'da Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı - Son Dakika
Yerel

Bolu'da Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı

Bolu\'da Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı
26.01.2026 14:12
Bolu'da denetimli serbestlikteki yükümlüler yarıyıl tatilinde okulların temizlik işlerini üstlendi.

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararına çalışma projesi kapsamında yarıyıl tatilinde okulların temizlik ve bakımını gerçekleştirdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda, eğitim kurumlarının ikinci döneme hazırlanması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, kentteki 3 okulda çalışma yürüttü.

Yarıyıl tatili boyunca Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bolu Fen Lisesi'nde görev alan yükümlüler, okulların kapılarını öğrencilere hazır hale getirmek için yoğun mesai harcadı. Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, lavabolar ve okul bahçeleri başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları temizlenerek hijyenik hale getirildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Bolu

Son Dakika Yerel Bolu'da Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Bolu'da Yükümlüler Okul Temizliği Yaptı - Son Dakika
